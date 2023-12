Die deutsche Airline Lufthansa schafft es nicht einmal mehr, verlorgengegangene Koffer zu beschaffen.

Der Storch bringt keine Kinder. Aber der Kranich ist in der Liebe ein Verbündeter. So oft konnte ich mich auf die Schwingen des Kranichs verlassen, um bei der Liebsten in Übersee anzukommen. Der Kranich ist das Wappentier der Lufthansa. Wenn wieder Leute über Deutschland meckerten, verwies ich auf den Kranich. Deutsch und erfolgreich.