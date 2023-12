...wie es ist

Nachdem jestan ma die Sonne rauskiekte, hab ick mir uffjerafft um Weihnachtsjeschenke zu koofen. Ick will ja keene traurije Trude an Heilichabend. Is ja doch schöna, durch de Jeschäfte zu bummeln, als nur uffm Computa zu kieken. Außa-dem entdeckt man dabei ooch noch die eene oda andere Kleinichkeit. Bei Karstadt inne Schloßstraße bin ick fündich jeworden. Viel Personal jibs da ooch nich mehr, aba die, die noch da sind, jeben sich Mühe mit de Beratung. Anschließend war ick ooch noch in nem wundabaren Laden, wo allet herrlich duftete und die Vakäuferinnen wie Engel aussahen - Kasupke im Kaufrausch...

