Berlin. Jedenfalls für Ausländer und Flüchtlinge. Unsere Grammatik erschwert die Integration.

Der 30-jährige Dmytro kämpft seit vielen Monaten in der Ukraine bis zur Erschöpfung gegen den russischen Aggressor. Seine Frau Sofija ist mit den beiden Kindern nach Deutschland geflohen, weil sie hier in Sicherheit lebt und vom Staat mit Wohnraum, Heizung und Bürgergeld gut versorgt wird. Sofija dürfte arbeiten, und Sofija will arbeiten – wenn es dafür nicht ein entscheidendes Hindernis gäbe: die deutsche Sprache. Selbst als Pflegehilfskraft wäre sie überfordert, wenn eine demente Patientin sie in wirren Worten anspräche, und sogar bei einer Unterhaltung mit einem Gegenüber, der korrekt die Grammatik bis hinab zum zweiten Konjunktiv präsentiert, hat Sofija den Eindruck, dass es sich beim Deutschen um keine Sprache, sondern um das Produkt eines Zufallsgenerators handelt.