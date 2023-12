...wie es ist

Üba die Politik diese Rejierung kann man sich wirklich nur wundan: da hamwa een riesijet Loch im Haushalt und trotzdem jeht Deutschland hin und vaschenkt Milljarden Euro in alla Welt als Entwicklungs- und Klimahilfen. Aba übaprüft eijentlich irjenda in den zuständijen Ministerien, wat mit dem deutschen Steuajeld vor Ort passiert? Und ob det nich allet in den Taschen korrupta Potentaten landet? In Nigeria zum Beispiel hat der Präsident jrade allen 460 Abjeordneten nagelneue SUVs jekooft – und sich selbst ne Privatjacht jenehmicht. Da stellt sich schon die Frage, warum Deutschland diesem Land 640 Milljonen Euro „Entwickungshilfe“ zahlt. Und sich jleichzeitich übaleecht, womit man den deutschen Steuazahla noch belasten kann.

kasupke@morgenpost.de