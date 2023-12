... wie es ist

Bei Kasupkes jibts dieset Jahr jarantiert jrüne Weihnachten. Trude hat nämlich irjendwo jelesen, det et in Südfrongreisch eene hübsche Tradition jibt. Dort nimmt man Weizenkörna und packt die am 4. Dezemba uff feuchte Watte. Wichtich is, det man drei einzelne Schalen nimmt, weil det für den Vata, den Sohn und den Heilijen Jeist steht. Trude hat zwar im Bioladen keenen Weizen jekriegt, dafür aba Weizenjras. „Is doch fast detselbe, Kasu“, hat se mit unschuldija Miene jesaacht. Jedenfalls, wenn det anjeht und keimt, denn hat man im nächsten Jahr nur Jlück, Reichtum, und ick weeß nich, wat noch allet. Naja, wat soll ick sagen: Det Zeuch sprießt, als jäbs keen Morjen. Jlück hab ick mit Trude ja jenuch, jetz muss nur noch der Reichtum kommen.

