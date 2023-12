... wie es ist

Kaum zu glooben, wie die Zeit rast. Am Sonntach is schon zweeta Advent und denn ist det Jahr ooch schon bald vorbei. Kurz vorm Jahresende wird uns noch det „Wort des Jahres“ präsentiert: Krisenmodus. Naja, wahrscheinlich is Krise det meist jebrauchte Wort in diesen Zeiten. Jefühlt rutschen wa von eena inne nächste. Manche sind durch die Weltpolitik bestimmt, viele aba ooch hausjemacht von unsra heimischen Politik. Für uns jeht det Jahr ooch mit ner Krise zu Ende: Schwiejamutta is jestürzt und liecht mit Kochenbrüchen im Krankenhaus. Drücken Se ihr und uns die Daumen, dettse wieda uff die Beene kommt.

