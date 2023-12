...wie es ist.

Berlin taut uff. Jestan hat’s an allen Ecken und Enden nur jeplätschat, weil der Schnee von den Dächan runta is. Ick hab nüscht dajejen, wenn det Jlatteis uffn Bürjasteijen endlich wieda vaschwindet. Trude is alladings uffa Straße een paar ma zusammenjezuckt, als da etwas mehr von oben kam. Damit hat sich unsa Milljonendorf wieda von ner weißen Wintawundalandschaft in wat Schmuddlijet und Jrauet vawandelt. Jetz bin ick ma jespannt, wie lang det dauat, bis unsre orangenen Helfa vonner BSR den Splitt wechjefegt kriejen. Det is nämlich det Varrückte: Erst rutschte uffm Eis aus und hintaher uff dem Streuzeuch.

