... wie es ist

Imma, wenn ick anne Bank vorbeikomme, denk’ ick, da muss det wat umsonst jeben – wenn da so ville Schlange stehn. Ick mach ja eijentlich nur noch Online-Banking, aba neulich mussten Trude und icke doch ma mit nem Bankberata sprechen. Zum Glück hatten wa ‘n Termin vaeinbart. Also sind wa anne Warteschlange vorbei jejangen und ham uns unjerechtaweise den vasammelten Volkszorn zujezogen. Als ick den Berata jefragt habe, ob denn imma so viel los sei, hatta jesacht: „Die digitalen Fähigkeiten der Kunden sind nicht ganz so weit entwickelt, wie unsere Manager sich das vorstellen“. Na det dürfte nich nur bei den Banken so sein.

kasupke@morgenpost.de