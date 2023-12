Berlin. Kolumnist Dieter Puhl liegt im Krankenhaus und stellt fest, dass auch digitale „Freunde“ auf Facebook echten Mut spenden können.

„Lieber Herr Puhl, Ihr offenbar erneut notwendig gewordener Krankenhausaufenthalt tut mir von Herzen leid für Sie. Bitte bewahren Sie weiterhin Ihr großes Gottvertrauen und ihre nahezu unerschöpfliche Fähigkeit, an die Sie behandelnden Ärzte und umsorgenden Pflegekräfte zu glauben – aber auch an Ihre eigene Kraft, Ihre Krankheit so gut wie möglich zu überwinden. Ich werde von Herzen gerne für Sie beten und grüße Sie in freundlicher Verbundenheit.“

Was für ein Satz, eine Nachricht von sehr vielen auf Facebook. Der Anlass: Seit vergangenen Montag liege ich im Klinikum Westend. Schon seit zwei Wochen wurde ich wegen einer Lungenentzündung behandelt. Es ist jetzt die zweite, die erste ist nur wenige Wochen her. Damals war ich zudem auch an Legionellen erkrankt. Das Gesundheitsamt Charlottenburg fand die Quelle der Erreger leider nicht. Ich wurde zum Glück aber gesund. Und dann kam Kreta. Fünf Wochen Urlaub und gezieltes Training halfen mir, wieder auf die Beine zu kommen. Ich bin ein Stehaufmännchen!

Diese andauernden Erkrankungen machen mich mürbe

Zwei Antibiotika nun aber schlugen nicht an, nichts wurde besser, das Jammertal hielt an: Atembeschwerden, extreme Schlappheit, Fieber, Schweißausbrüche. Nachts denke ich, jemand hätte einen Eimer Wasser über meinem Bett geschüttet. Würde meine Freundin nicht helfen, ich könnte hinschmeißen. Gleichzeitig fällt es mir auch nicht ganz leicht, alle Hilfen anzunehmen.

„Ich bin ein Opimist, ein Optimist … habe Gottvertrauen, habe …“ – das stimmt wohl, aber diese andauernden Erkrankungen machen mich mürbe. Und immerhin war da ja noch die Krebserkrankung im Mai. Insgesamt nicht mein Jahr. Einiges schreibe ich jeden Tag auf Facebook nieder, Geschichten über Obdachlosigkeit, das Leben auf der Straße, Armut und Einsamkeit, aber auch über das Glück und über mein persönliches Leben. Ich habe dort einen großen und liebevollen Freundeskreis. Soziale Medien sind gar nicht so mies. Facebook-„Feinde“ treffen sich woanders. Und weil wir gut miteinander umgehen, bat ich die Freunde, für mich zu beten.

„Halte die Ohren steif“

Gebete tragen, davon bin ich nicht nur überzeugt. Ich erlebte es mehrfach im Leben, meine Kolumne begann heute deshalb mit der obigen Antwort von Gabriele. Sie hat einen sehr freundlichen Blick auf mich, das freut mich und etwas Trost brauche ich gerade. „Besserung, Kraft, Gottes Segen, Liebe, alles Gute“, die Wünsche sind vielfältig. „Halte die Ohren steif“, wünscht mein Freund Peter. „Du bist behütet“, gibt Bettina mir auf den Weg. Zärtlich, sachlich, individuell, nah bei mir. Sehr viele teilen mir mit, auch ihnen gehe es schlecht. Wenn sie über sich erzählen, lässt mich das meine eigene Mitte leichter finden.

Eine Lieblingsnachricht schickte Simone G: „Habe gerade liebe Freunde aus Syrien bei uns, die mir beim Schreiben über die Schulter geschaut haben. Der fast 13-Jährige meint, ob Allah auch helfen könnte?“ Die Antwort meiner Facebookfreundin gefällt mir: „Finde ich total schön. Hab‘ natürlich Ja gesagt.“

Was mir schwer fällt?

„Ich bin nicht so gut im Beten, aber Du bist trotzdem in meinen Gedanken.“ Das schrieb Heike aus Kreta, ein schöner Zuspruch. Das nächste Mal bei einem Cocktail auf Kreta plaudern wir mal, ob Jesus dann nicht längst dabei ist? Bedrängen möchte ich Dich aber nicht mit Ihm.

Was mir schwer fällt? Ich möchte noch Geschenke einkaufen, mit Maria Gänsebraten essen gehen und ich hatte für sie leider nichts zum Nikolaus. Den Klassiker guter Wünsche setze ich heute fast an das Ende: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ (Psalm 24,3) Medizinische Fachleute sind wichtig, in vielen Krankenhäusern herrscht der Wahnsinn. Zum Teil stehen Betten mit Patienten auf den Fluren. Alle brauchen gute Nerven. Allen Danke ich für ihren Einsatz. Und Ihnen danke ich, wenn Sie mir mit Zuversicht begegnen.