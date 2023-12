... wie es ist

Na hamse heute am Nikolaustach die jeputzten Schuhe rausjestellt? Unsre Botten stehn bei dem Wetta sowieso draußen vor der Türe, aba det eenzije wat ick da stellvatretend fürn Nikolaus rinstecke sind frische Schrippen vom Bäcka – falls ick den Wecka höre. Süßichkeiten jibs dieset Jahr nich. Irjendwo müssen wa ja sparn, meent Trude, und wenn’s bei den Kalorien is... Na der Vorsatz wird nich lange halten, obwohl meene Holde die Dosen mit den selbstjebackenen Plätzchen vor mir vasteckt hat. Die solln nämlich bis Weihnachten reichen. Und denn will se ooch noch janz ville vaschenken – janz im Sinne vom heilijen Nikolaus.

