Berlin. Als Kind hatte unsere Kolumnistin Zweifel am Weihnachtsversprechen, bis sie verstand, was eigentlich Hoffnung ist. Was denken Sie?

Es gibt Themen, bei denen man sich einfach nicht entscheiden kann, was man darüber denken soll. Zumindest mir geht es so, auch wenn es vielleicht unpopulär ist in diesen Zeiten, das zuzugeben. Ein Beispiel ist Weihnachten. Ich erinnere mich, wie ich als Kind an der Story mit der Frohen Botschaft zweifelte. Über mehrere Jahre lief ich immer an Heiligabend nachmittags vom Familiengottesdienst alleine zurück nach Hause. In der Kirche mussten wir mit dem Blockflötenkurs (Lachen Sie nur! Das waren die 1970er!) Weihnachtslieder spielen. Auf dem Rückweg dachte ich dann über die Weihnachts-Versprechungen nach. Über die „große Freude“, die Engel, den Retter der Welt. Gottes Sohn, Maria und Josef. Konnte das sein?