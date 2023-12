... wie es ist

Kinda, is det jlatt draußen. Uffn Jehwejen is fast übaall ne dicke Eisschicht. Det Tückische: Mit dem Hauch Neuschnee drüba sieht man det kaum noch. Und vor manchen Häusan is jeräumt, vor manchen nich. Der Übajang is so, als würde man vonna schnell loofenden Rolltreppe plötzlich uff festen Jrund kommen, bloß, det es hier denn festet Eis is. Jenau uff soner Stelle hats mir jestan schließlich ooch zaleecht, aba zum Jlück is nüscht Ernstet passiert, weil ick dicke Handschuhe anhatte. Für heute oda morjen habn die Wettafrosche ooch noch Rejen vorausjesaacht, det kann uff den jefrornen Böden noch richtig heita werdn – wenns denn stimmt.

kasupke@morgenpost.de