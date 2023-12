... wie es ist

Rechtzeitich zum ersten Adventssonntach hab ick’s jeschafft, die Lichtaketten zu entwirren – nu erstrahlt Kasupkes Balkon in weihnachtlichem Jlanz. Und det janz ohne schlechtet Jewissen, von wejen Enerjie sparn. Wo doch selbst der Senat beschlossen hat, Berlins Wahrzeichen endich wieda anzustrahln! Richtich so, und ooch Kudamm und Tauentzien leuchten wieda festlich. Heutzutage sind doch sowieso übaall die sparsamen LED-Lämpchen drin. So een bisschen Lichtajlanz jibt Hoffnung inna dunklen Jahreszeit und det könnwa doch alle jut jebrauchen, anjesichts ständich neua Krisen und Kriege uff der Welt.

kasupke@morgenpost.de