... wie es ist

Alle Jahre wieda läuft irjendwat schief inne Weihnachtszeit: Kaum hatt ick die Weihnachts-CDs in den CD-Player einjeleecht, fünf Stück uff eenmal passen rin, jabs häßliche Jeräusche und det Ding streikte. Selbst is der Mann, hab ick jedacht und mutich det Jerät uffjeschraubt. Tatsächlich hatte sich beim Wechseln der CDs irjendeene Mechanik vaklemmt und ick konnte det Problem beheben. Trude war janz beeindruckt von meene Reparaturtalente und ick bekam een paar selbstjebackene Plätzchen mehr ab. Wenn ick jetzt noch die Weihnachtspyramide zum Loofen bringe, bin ick ihr Weihnachtsheld – und det schon am ersten Advent!

kasupke@morgenpost.de