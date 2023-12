Berlin. Für Dirk Chmielewski waren die Besuche von Heimspielen im Olympiastadion das Größte

Eltern sollen nicht am Grab ihres Kindes stehen müssen. Das hat diesmal nicht geklappt, weil ihr Sohn Dirk so krank war. Von Anfang an. Dirk Chmielewski wurde am 16. Juni 1967 im Tempelhofer Wenckebach-Krankenhaus geboren. Kurz nach der Geburt mussten seine kleinen Füßchen operiert werden. Als Nachwirkung davon konnte er selbst nie aktiv Sport treiben. Für Fußballer interessierte er sich aber früh. Voller Begeisterung lief er als Steppke durch den Garten und rief: „Hölzenbein, Hölzenbein!“

Dirks Mama Angelika war bei seiner Geburt 18 Jahre alt und arbeitete als Verkäuferin. Als sie ihrer Mutter offenbarte, dass sie schwanger ist, lautete die Antwort: „Wo acht satt werden, werden auch neun satt.“ Dirk wuchs fast wie das 9. Kind in der Familie der Oma auf, so als wäre er der kleine Bruder seiner Tante Judith. Sie waren ja auch nur knapp fünf Jahre auseinander.

Dirk gewann Menschen schnell für sich

Der blonde Dirk hatte riesige Scheinwerferaugen. Verschmust, wie er war, lehnte er sich an Menschen seiner Umgebung an, wühlte mit seinen kleinen Händchen in deren Haar herum und schlief dabei ein. Wenn er die vielleicht 500 Meter von Mamas Arbeitsstelle bis nach Hause lief, brauchte er dafür eine Ewigkeit. Unterwegs wurde jede Schnecke persönlich begrüßt.

Dirk hatte großen Charme, gewann Menschen schnell für sich. Ein freundlicher Bursche. Und lachen konnte er! Laut und unendlich. Judith liebte das und hörte deshalb nicht auf, Dirk zu kitzeln. Als Dirk ein Kind war, rutschte immer seine Brille runter. Das Hochschieben, verbunden mit einem kleinen Schniefer, war für ihn typisch. Auf seinen kleinen Bruder Sven wirkte Dirk beruhigend. Als Sven ein Baby war, konnte er nur im Zimmer seines großen Bruders einschlafen.

Dirk absolvierte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Aber die Arbeit an der Kasse machte ihm keinen Spaß. So viele Menschen schleppen sich jeden Morgen zu einem Job, bei dem jeder Spaß fehlt. Das ist doch kein Leben! Dirk hatte Glück. Ein Schwager konnte ihm eine Stelle im Sanitärgroßhandel Götze vermitteln. Dort schulte Dirk auf Lagerist um und hatte ab sofort Spaß im Beruf. Wie man am glücklich grinsenden Porträtfoto auf seinem Gabelstapler-Führerschein sehen konnte. Später bei Bär & Ollenroth arbeitete Dirk zunächst nur wenige Stunden pro Woche. Er kam beim Chef, den Kunden und Kollegen richtig gut an.

Dirk lehnte Spenderniere von Familienangehörigen ab – aus Sorge um die Spender

Bei der Weihnachtsfeier hatte der Boss vor Jahren das schönste Geschenk für ihn: eine Festanstellung vom 1. Januar an. Dem Nachruf, den Dirks Chef geschrieben hat, merkt man an, dass Dirk in seiner alten Firma tatsächlich beliebt war und vermisst wird. Zu dieser Arbeit war Dirk immer mit Freude und Elan gegangen, bis er wegen seiner Nierenerkrankung dreimal pro Woche zur Dialyse musste und nicht mehr arbeiten konnte. 2017 kam Dirk auf die Transplantationsliste für eine Spenderniere. Angebote aus der Familie für eine Nierenspende lehnte Dirk aus Sorge um die potenziellen Spender ab. Später sagte er sogar, er weiß gar nicht, ob er überhaupt noch eine Niere will. Vielleicht hatte Dirk da schon eine Vorahnung, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb.

Jede Nachricht endete mit „Ha Ho He Hertha BSC!“

Dirk interessierte sich immer für Sport, besonders für die Berliner Vereine. Bruder Sven nennt ihn einen „aktiven Passivsportler“. Wer jemals eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht von Dirk bekam, der weiß genau, für welchen Verein Dirks Herz schlug. Jede, ausnahmslos jede Nachricht endete nämlich: „Ha Ho He Hertha BSC!“

Für Dirk war der Besuch des Heimspiels der Hertha der Höhepunkt seiner Woche. Immer mit derselben Sitznachbarin, seiner schwesterlichen Tante Judith. Seit dem Hertha-Aufstieg nach langer Durststrecke 1997 hatten Dirk und Judith Dauerkarten. Dirk war im Stadion ein stiller Beobachter. Nicht mal ein hoch verlorenes Spiel konnte ihn in zornige Stimmung versetzen. Hertha war Dirks Leben.

Dirk lebte 53 Jahre im selben Haus. Erst als Kind in der Wohnung seiner Eltern. Später in einer eigenen Wohnung darüber. Wenn der Fahrstuhl kaputt war, konnte er sich die anstrengenden Treppen sparen und blieb bei den Eltern. Über seine eigene schwere Erkrankung sprach Dirk nicht. Manchmal ahnte man, dass sein Zorn auf die Klimakleber daher kam. Schließlich konnte sein Leben schnell mal von einem Rettungswagen abhängen, der dann hoffentlich nicht im mutwillig ausgelösten Stau steht.

Dirk war ein Familienmensch. Obwohl es für ihn mit seiner angeschlagenen Gesundheit eine große Anstrengung bedeutete, setzte er sich im Juli nachts mit Judith in den Zug und fuhr zu seinem Cousin Paul und dessen Frau Anna in die Nähe von Freiburg im Breisgau. Dirk wollte unbedingt deren am 20. Juni geborene Tochter Lily persönlich kennenlernen und mit seiner Großcousine einige Stunden verbringen. Das strengte ihn an und machte ihn glücklich. Tim, Dirks ziemlich kleiner Groß-Cousin, war gerade Einlaufkind beim Hertha-Spiel gegen Mainz 05. Das hätte Dirk gefallen!

Dirk hatte noch viel vor, nächstes Jahr sollte es in die Waldbühne zum Schlagerfestival gehen. Dirk wollte auch so gern mal ein Konzert der Band Santiano besuchen. Judith hatte ihm schon Eintrittskarten für das nächste Jahr gekauft, die sollte es zu Weihnachten geben.

Dirk starb nach einem glücklichen Stadion-Besuch bei seinem Herzensverein

Dirks Tante Manuela hatte mit 47 einen Schlaganfall und war dann acht Jahre lang bewegungsunfähig. Das wollte Dirk auf keinen Fall. Ihm war wichtig, dass er zum Schluss nicht an Geräten hing. Er hing ja schon seit vielen Jahren dreimal pro Woche an der Dialyse. Das reichte ihm. Am Ende ging es für Dirk schnell.

Am 28. Oktober, nach einem glücklichen Tag mit Stadion-Besuch und 3:1-Hertha-Sieg, endete sein Leben mit einem plötzlichen Herztod. Dirk und Judith hatten ein gemeinsames, herrlich albernes Spiel. Dabei versuchte der Eine die Andere (oder umgekehrt) mit dem Finger zu piksen und dabei mit einem Ausruf wie „Piks, Du bist ‘ne Bockwurst!“ zu verwandeln. Als sich die Familie von Dirk verabschiedete, verzauberte Judith ihn: „Piks, Du bist mein Hertha-Engel!“ Der Zauber scheint zu wirken. Kaum wachte Dirk aus erhöhter Position über seine Hertha, gewann die im DFB-Pokal gegen Mainz.