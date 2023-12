... wie es ist

Brr, janz schön kalt jeworden - da möchte man sich doch am liebsten inna juten Stube unta der Decke vakriechen. Aba nix da mit jemütlichem ersten Adventswochenende: „Sitzen ist das neue Rauchen“ hat Trude im Radio beim Interview mit so nem Jesundheitsexperten uffjeschnappt. Seitdem werd ick noch mehr jescheucht. Uffm Balkon is die Weihnachtsbeleuchtung noch nich anjebracht und meene Holde möchte een Winta-Spazierjang machen und am liebsten am Sonntach shoppen jehn. Ick gloobe, ick scheitere ma wieda mit meina Initaitive „Keene Jeschenke“ – von Sparfüchsen empfohlen.

