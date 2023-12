Berlin. Selten war die Ratlosigkeit nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts so groß wie in diesen Tagen. Den Haushältern schwant Böses.

Selten war im Abgeordnetenhaus die Ratlosigkeit so groß wie in diesen Tagen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe hat nicht nur die Bundespolitiker tief verunsichert, auch in Berlin sehen sich die Haushälter des Parlaments mit fragenden Blicken gegenseitig an.