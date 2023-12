Berlin. Es gibt die Menschen, die jeden verrückten Traum im Keim ersticken. Als Lebenseinstellung reicht das nicht, findet Jörg Thadeusz.

Der Kampf begann mit Frank. Einem Mitschüler. Kein schlechter Kerl. Aber ein Deckeldraufmacher. „Hör‘ doch auf zu spinnen“, sagte er gerne. Als es um unsere Abifeier ging, wollten ein Freund und ich eine übermütige, kunterbunte Revue auf die Bühne der Aula bringen. Walter M., mein Geschichtslehrer sollte gerührt sein und alle Mitschüler von sich selbst berauscht. Frank wollte sowas nicht. Eine Rede, Buletten und Bier, das reichte ihm. Und wir sollten mal aufhören zu spinnen. Unsere Abiturshow ließ sich nicht durchsetzen. Das Hackfleisch siegte.

Mittlerweile habe ich viele Spinner kennengelernt, von denen ich mich ermuntert fühle, weiter am Rad zu drehen. Ich denke an den Spinner R. Der hätte in aller Ruhe weiter Gebäude entwerfen und bauen können. Er wollte aber einen ganzen Gewerbepark einrichten, der junge Unternehmen anzieht und klimaneutral funktioniert. Schaffst du nicht, haben Bulettengeister gemault und in die Zeitung geschrieben. Seit 2014 stoßen die Häuser auf R.s Gelände kein einziges Wölkchen CO2 mehr aus und der nächste Geschäftspark in Düsseldorf ist fast fertig.

Weitere Kolumnen von Jörg Thadeusz lesen Sie hier

Erfolg muss nicht sein. Hauptsache, ich kann mir vorstellen, nicht jeder meine Träume endet als Schaum. Ich habe mit dem Lernen spät angefangen. Aber wieso soll es denn unmöglich sein, dass ich als Flaneur in Madrid mit der Frau in der Tapas-Bar verständliches Spanisch plaudern kann? Als ich im vergangenen Jahr mit meiner damals zwölf Jahre alten Patentochter malte, sah ihr Jesusgesicht aus, wie das Werk einer reifen Zeichnerin. Auf meinem Blatt war ein erwachsener Mann mit der groben Motorik eines Achtjährigen zu Werke gegangen. Trotzdem nehme ich meine Farben mit in den Weihnachtsurlaub.

Lese die Meldung von dem Skizzenbuch von Caspar David Friedrich, das in dieser Woche für 1,8 Millionen Euro versteigert wurde und denke: Ich liebe Buletten. Aber nicht als Lebenseinstellung.