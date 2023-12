...wie es ist.

Also manche Nachrichten möchte man eijentlich kaum glooben: da übafällt een syrischa Flüchtling in Moabit ne alte Dame in ihra Wohnung und erwürgt sie fast. Die Polizei schnappt ihn, aba ne Staatsanwältin lässt ihn jleich wieda loofen. Wie kann denn det sein bei so ner Tat? Und kaum is der Kerl wieda frei, verjewaltichta eene junge Frau in seina Flüchtlingsuntakunft – und taucht unta. Inzwischen hat ihn die Polizei jefasst und nu sitzta endlich in Haft. Aba mich würde ma interessiern, ob diese unfähije Staatsanwältin zur Rechenschaft jezogen wird. Und ob diesa sojenannte „Schutzsuchende“ hoffentlich umjehend ausjewiesen wird.

kasupke@morgenpost.de