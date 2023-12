Berlin. Der Senat will in die Rettung des Görlitzer Parks investieren. Indes bricht aber die Basisversorgung fort. Ein Kommentar.

Es soll etwas geschehen im Görlitzer Park. Endlich. Der schwarz-rote Senat investiert Millionen in Sicherheitsmaßnahmen, die sich in baulicher und personeller Ausstattung zeigen sollen. Im Detail heißt das, knapp 3,5 Millionen Euro für einen Zaun um das Areal in 2024 und 2025. 1,91 Millionen fließen davon in Baukosten eines Zauns. Hinzu kommen zweimal 775.000 Euro für Personal und deren Unterbringung, das für die Einhaltung der Schließzeit sorgt. Dies alles ist Teil eines bezirksübergreifend ausgerichteten Gesamtpakets von 31 Millionen Euro des Senats, dessen Hauptanteil in den Ausbau von Drogenhilfe und Sozialarbeit fließen soll, der von den Menschen in den Kiezen, Experten, Eltern und Bezirkspolitik seit Jahren gefordert wird.

Während in Berlin jetzt über Sinn und Wirksamkeit eines Zauns heftig gestritten wird, ist man sich indes mehrheitlich einig, dass vor allem die Betreuung von Süchtigen und die ebenfalls angekündigte angemessene Bereitstellung etwa von Konsumräumen just jene passgenauen Mittel sind, um Berlins Drogenproblem in den Griff zu bekommen.

In Kreuzberg zeigt sich Berlins Problem mit Drogen und Süchtigen

Was da aber derzeit in Friedrichshain-Kreuzberg geschieht, ist erschreckend. Am Schlesischen Tor ist eine Arztpraxis für Suchterkrankte von der Schließung bedroht. Nach mehr als 40 Jahren verlängern die privaten Vermieter nicht den Vertrag. Der Bezirk erreichte gerade mal einen Aufschub bis Mitte 2024.

Zeitgleich schloss am Kottbusser Tor im Oktober der Konsumraum von Träger Fixpunkt. Die Etage ist verschimmelt. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg als Hauptmieter streitet jetzt mit dem Besitzer der Immobilie.

Der Senat investiert in Drogenhilfe und einen Zaun um den Görlitzer Park

Noch bevor der Rettungsplan des Senats greifen kann, brechen den Drogenhelfern vor Ort also schon dieser Tage die letzten Stellungen fort. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) als Motoren des Sicherheitspakets müssen daher schnell und unbürokratisch für eine Fortsetzung der lokalen Drogenhilfe sorgen, etwa mit Alternativflächen für die bedrohte Suchtpraxis und mit Konsummobilen nahe dem Kottbusser Tor. Sonst lässt sich die katastrophale Lage in und um den Görlitzer Park bald auch mit noch so vielen Millionen nicht mehr eindämmen.

