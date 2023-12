Berlin. Die Berliner galten früher als „Umzugsweltmeister“, weil Wohnraum so billig war. Daran erinnert sich Kolumnist Dieter Puhl.

Ob Berlin wohl auf mich gewartet hat? Fünf Jahre wollte ich bleiben, um meine Ausbildung zum Diakon zu absolvieren. Danach wollte ich zurück nach Schleswig-Holstein, Kappeln lockte. Aus den fünf Jahren wurde der Rest meines Lebens. Und Berlin hat es mir zumindest mit den Wohnverhältnissenimmer leicht gemacht.

Im April 1975 bezog ich ein kleines Zimmer im Brüderhaus des Evangelischen Johannesstifts in Spandau. Die Verhältnisse waren bescheiden, mit meinen gerade mal 18 Jahren war ich es aber auch. Das Zimmer war 14 Quadratmeter klein, geduscht wurde im Etagenbad. Mehr brauchte ich auch nicht, war ich doch mit nur zwei Koffern angekommen. Die Miete lag bei 180 D-Mark monatlich, das war schon eine Hausnummer für einen Schüler, aber immerhin war das Zimmer möbliert; Strom und Wasser waren im Preis enthalten.

Ich blieb Spandau treu und zog ein Jahr später in die Jagowstraße in der Altstadt. Ein Tante-Emma-Laden und Treff für alle gegenüber, Cafés und kleine Läden, tolle Nachbarn, mir gefiel der bunte Kiez. Stube, Küche, Kachelofen, Außentoilette – das alles für sehr erschwingliche 74 Mark monatlich. 24 Quadratmeter waren eng, Einrichtungsgeschick und gute Planung waren gefragt. Das Klappbett leistete gute Dienste, war tagsüber Sitzgelegenheit.

Warum ich immer eine Tasche mit Badesachen dabei hatte

Die Außentoilette und die Gerüche eines Treppenhauses waren mir fremd. Gemeinsam mit meinem Nachbarn Jens richtete ich das Klo aber gemütlich ein. Kerzen, das Spandauer Volksblatt, subversive Comics durften nicht fehlen. Nur eine Dusche fehlte mir. Besuchte ich in den nächsten Jahren Freunde, hatte ich immer eine Tasche mit Badesachen dabei. Einige von Ihnen erinnern sich auch noch an die Wannenbäder in Berlins öffentlichen Badeanstalten. Und an die Briketts, die es in Tüten im Supermarkt gab.

Übrigens erhielt ich bald eine Stelle als Helfer im Erziehungsdienst im Kinderheim Blissestift in Wilmersdorf. Mit Schichtzulagen verdiente ich über 1800 Mark monatlich. Wer jetzt nicht so schnell im Kopfrechnen ist, meine Miete betrug in den nächsten Jahren vier bis fünf Prozent meines Einkommens. Wirklichkeiten heute sehen anders aus. Eigentlich war ich nie wieder so reich im Leben.

Sabine wurde meine Partnerin und nun wurde es doch manchmal eng. Eine Zweizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern, Ofenheizung und leider auch ohne Bad, dafür aber für 290 Mark monatlich – die Badstraße im Wedding wurde zur neuen Heimat. Was mir nicht gefiel: Ständig war die Wohnung staubig durch die Ofenheizung. Und Kohlen in den dritten Stock zu tragen, wurde irgendwann lästig. Eine gebrauchte Beistelldusche hob unsere Lebensqualität später ungemein. Klein aber fein: Wir konnten die Miete damals selbst als Schüler oder Studenten entspannt bezahlen.

Ein Witz: 150 Mark kostete im Jahr 1992 ein WG-Zimmer

Acht Jahre im Wedding reichten aber und mein vermeintlicher sozialer Aufstieg begann. Meine Jahre in einem ehemals besetzten Haus in der Christstraße in Charlottenburg waren spannend und ich war in meinem Lieblingskiez in Berlin gelandet. Wir machten alles selbst im Haus, putzten, bauten, renovierten. Die Renovierung der Hausfassade in Eigenregie dauerte Monate, weil kaum jemand von uns so richtig Ahnung davon hatte.

Fast ein Witz: 150 Mark kostete 1992 ein WG-Zimmer – und der Komfort konnte sich sehen lassen. Es gab eine Dachterrasse, Garten, Sauna und mehr. Von der Miete konnten sogar Rücklagen gebildet werden. Dreimal zog ich in den nächsten Jahren noch um, so preiswert wurde es aber nie wieder. Immerhin, ich blieb im Kiez.

Sie kennen meinen Kiez hier? Das hat alles seinen Preis. Zieht man neu hinzu, ist es kaum noch zu bezahlen. Kiez als Heimat, das hat Lebensqualität. Es stört mich auch nur theoretisch. Eine andere Wohnung werde ich mir im Leben wohl nicht mehr leisten können. Und manchmal fühlt sich das wiederum an wie Strafvollzug mit Ausgang.