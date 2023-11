...wie es ist

Na wer hätte jedacht, dettwa so viel Schnee kriejen, und det noch im Novemba! Dabei soll’s doch von wejen Klimawandel jar keene richtijen Winta mehr jeben. Damit nu bloß keen falscha Eindruck entsteht, hat jestan jleich so een janz schlaua Experte inna Tagesschau erklärt, ohne Klimawandel läge noch viel mehr Schnee und der wäre „nicht nur kalt, sondern bitterkalt“! Aha. Aba wir müssen uns jar keene Sorjen machen: der Bundeskanzla fliegt heute mit 250 Mann nach Dubai zur Klimakonferenz und haut dabei ordentlich CO2 raus. Um mitten inna Wüste in klimatisierten Hallen det Klima zu retten. Na denn...

