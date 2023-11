Kasupke sagt...

...wie es ist. Meen Kumpel Thomas will demnächst ne Woche Urlaub anna Ostsee machen. Und weil er keenen hat, der ma kieken kann, ob währenddessen sein Briefkasten übalooft, wollta seine Post im Postamt lagan lassen. Als er det Antrachsformular jekooft hat, issa fast lang hinjeschlagen: Det kostet inzwischen 15,90 Euro. Is die Post von allen juten Jeistan valassen? Ick kann doch dem Bürja keene 16 Euro nur dafür abpressen, det ick ne Leistung nich erbringe. Nämlich die Post zuzustellen. Is det so kompliziert, ’n paar Briefe beiseitezulejen? Die Post wird imma mehr zur Servicewüste. Valässlich sind nur die dauanden Portoerhöhungen.

kasupke@morgenpost.de