Das lange Warten auf die Rechtschreibreform

Berlin. Die deutsche Rechtschreibung ist ein Kompromiss aus phonetischen, historischen und etymologischen (wortgeschichtlichen) Elementen. Sie ist über Jahrhunderte gewachsen, zwar nicht regellos, aber nicht so systematisch gesteuert, dass sie in ein einheitliches Wörterbuch münden konnte. Wolf Schneider, der vor Kurzem verstorbene Altmeister der Sprachkritik, drückte es drastischer aus: „Die Sprache stammt aus der Steinzeit – und sie ist auch danach!“

Noch im 19. Jahrhundert pflegten jede Buchdruckerei, Kanzlei und Behörde ihre eigenen Schreibweisen. Selbst die Lehrer desselben Kollegiums hatten unterschiedliche Ansichten über die Orthografie, was den Schülern von Stunde zu Stunde eine große Anpassungsfähigkeit abverlangte. Schließlich setzte sich der Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Hersfeld hin und gab im Jahre 1880 ein „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ heraus. Sie kennen alle seinen Namen. Es handelte sich um Konrad Duden. Sein 214 Seiten starkes Werk, kartoniert für eine Mark vom Bibliographischen Institut in Leipzig angeboten, trug wie kein zweites zur Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung bei.

Mancherlei Kompromisse

Es diente auch als Vorlage für die Beschlüsse der Staatlichen Orthographiekonferenz in Berlin vom Jahre 1901, die eine amtlich geregelte, weitgehend einheitliche Rechtschreibung festlegte – jedenfalls für die Bereiche, auf die der Staat Zugriff hatte: auf Schulen und Behörden. Privatpersonen schrieben weiterhin in steilen deutschen Buchstaben „Rath“ und „Thür“. Die Konferenz kam nur zu einem Abschluss, weil sie mancherlei Kompromisse schloss. Es war damals nicht anders als heute: Wenn sich zwei Professoren über die Schreibweise eines Wortes streiten, werden am Ende drei Möglichkeiten erlaubt. Auch war die Zeit um 1901 eine andere. Man konnte zwar der „Thür“ und dem „Thor“ das „h“ wegnehmen, aber doch bitte nicht dem „Thron“! Das wäre Majestätsbeleidigung gewesen.

Umfeld, Freizeit und Verkehr waren unterschiedlich zu heute. Fast in jedem Städtchen gab es eine Fahrradfabrik. Die Radfahrer beherrschten schon damals die Straßen, machten die Pferde scheu und ärgerten die Fußgänger, die ihnen den Fluch „Immer diese Radfahrer!“ hinterherschickten. Also legte man fest, dass das alltägliche Verb „radfahren“ klein- und zusammenzuschreiben sei. Autos waren 1901 eher selten. Deshalb wurde „Auto fahren“ getrennt und großgeschrieben. Die Schüler mussten bis zum 1. August 1998 also sorgfältig unterscheiden, ob sie „Auto und radfahren“ oder „rad- und Auto fahren“ meinten.

Reformvorschläge, die an Dämlichkeit nicht zu überbieten waren

Es war Konrad Duden selbst, der gleich nach der Konferenz eine Reform der Beschlüsse forderte. Doch dauerte es 95 Jahre, bis eine solche Rechtschreibreform beschlossen werden konnte. Am 1. Juli 1996 unterzeichneten Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein und einige benachbarte Länder mit deutschsprachigen Bevölkerungsteilen eine zwischenstaatliche Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung.

Davor hatte es im Jahresrhythmus Reformvorschläge gegeben, die fast alle – Pardon! – an Dämlichkeit nicht zu überbieten waren. So sollte nach den Stuttgarter Empfehlungen von 1954 neben der Großschreibung das Dehnungs-h, das Längen-e und die Vokaldoppelung abgeschafft werden. Das hätte zu „zan, wise, libe“ und „bot“ geführt. Österreich und die Schweiz protestierten.

Auch die durchgehende Kleinschreibung war im Gespräch

Hinzu kam, dass die Kulturhoheit mit dem Grundgesetz auf die Bundesländer übergegangen war. Die Kultusminister und Schulsenatoren, vielfach Ministerinnen und Senatorinnen, verstanden sich häufig mehr als Ideologen denn als Pädagogen. Sie treffen sich in der Kultusministerkonferenz, die doch 1973 tatsächlich den Beschluss zustande brachte, durchgehend die Kleinschreibung einzuführen. Die deutsche Teilung bewahrte uns davor, dass dieser Beschluss umgesetzt wurde, da mit einem Entgegenkommen der DDR nicht zu rechnen war.

Die Rechtschreibreform hat nicht alles, aber vieles besser gemacht. Wer noch heute dagegen anstänkert, bei dem ist es eh egal, ob er die alte oder die neue Rechtschreibung nicht beherrscht.