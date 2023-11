...wie es ist. Normalaweise jehört ja die Führungsrieje der Deutschen Bahn wejen miesa Serviceleistungen nich zu meenen Lieblingen, aba im Moment tut se mir leid. Tarifvahandlungen mit olle Weselsky, dem Chef der Lokführajewerkschaft GDL, führen zu müssen, es echt die Höchststrafe. Ick habe nich den Eindruck, det der ewich schlecht jelaunte Egomane an nem vanünftijen Ringen um nen Kompromiss ernsthaft interessiert is. Da looft imma sofort die Eskalationsstufe rot. Erst der kurzfristije Warnstreik unmittelbar vor der nächsten Vahandlungsrunde, jetz die frühe Urabstimmung üba unbefristete Streiks und Abbruch der Jespräche. Und det allet uff dem Rücken der Fahrjäste. So vaspielt der Selbstdarstella den Rückhalt der Jewerkschaft inna Bevölkerung.

kasupke@morgenpost.de