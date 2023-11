Kasupke sagt...

...wie es ist. Also wenn’s in Berlin brennt, jibs imma nur eenen, der als Supaman zum Löschen kommt: Alfred Broemme. Der ausjesprochen sympathische ehemalije Feuerwehr-Chef und Präsident vom Technischen Hilfswerk hat inna Corona-Krise Not-Krankenhäusa einjerichtet und denn Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge orjanisiert. Nu solla wieda ran als Sondabeufftragta für Flüchtlinge, um für deren Untabringung zu sorjen. Eene Herkulesuffjabe, für die ick ihm viel Jlück wünsche. Alladings ändat det nüscht an der Ursache det Problems: det weita zu ville Asylbewerba kommen. Det die Aufnahmekapazitäten irjendwann erschöpft sind, is doch logisch.

