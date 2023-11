Weihnachtsgeld für Obdachlose, bitte

Berlin. Sonne, Hitze, Trockenheit, Sturm, Regen – jeden Mal, wenn das Wetter wechselt, macht das auch etwas mit obdachlosen Menschen. Welches Wetter ist denn eigentlich am schlimmsten? Das fragen mich seit drei Jahrzehnten viele Menschen in Berlin. Als vermeintlicher Fachmann sollte man das wissen. Nicht leicht, möchte ich Ihnen gleich am Anfang verraten.

Im Sommer wurden obdachlose Menschen durch die Sonne verbrannt; das ist nicht nur so dahergesagt, ich sah wirklich Menschen mit schweren Wunden durch Sonnenbrand. Die Sommer der letzten Jahre waren außergewöhnlich heiß, es gab sogar Probleme mit fehlendem Trinkwasser. In Berlin wurden zusätzliche Angebote geschaffen, zum Beispiel kostenlose Trinkbrunnen. Decken diese die gesamte Stadt ab? Nein! Aber immerhin.

Bei Sturm und Orkanen müssen wir aufpassen, dass uns keine Dachziegel oder Äste auf den Kopf fallen. Wir werden aufgefordert, in unseren Wohnungen zu bleiben, bis die Unwetterlage sich gebessert hat. Hey, was aber machen obdachlose Menschen, welche Wohnung schützt sie, wohin ziehen sie sich zurück?

Einrichtungen für obdachlose Menschen helfen auch im Sommer

Not macht erfinderisch und die Forderung gab es schon lange – es gibt nun auch einige Einrichtungen, die tagsüber für obdachlose Menschen geöffnet haben. Das hilft auch im Sommer, um keinen Sonnenkollaps zu bekommen.

Der November war bislang sehr nass, in Berlin war es zum Glück etwas besser als in anderen Regionen. Die Temperaturen waren im Durchschnitt mild, aber was heißt das eigentlich? Ich habe trotzdem ziemlich gefroren. Meine Badewanne ist häufiger in Betrieb, vornehmlich, wenn ich in pitschnassen Kleidern nach Hause komme.

Und ich erwähne es echt gerne, weil ich finde, das ist eine famose und uneigennützige Leistung: Pfeift der Sturm besonders und ist es draußen gefährlich, öffnet die Deutsche Bahn bundesweit ihre Bahnhöfe für obdachlose Menschen. Danke dafür!

Es fehlt Bekleidung, die vor Wind und Sturm schützt

Das aktuelle Schmuddelwetter und auch die zunehmende Kälte stellen die Einrichtungen und die betroffenen Menschen vor massive Herausforderungen. Es fehlt Bekleidung, vornehmlich Herrenbekleidung, vor allem geeignete Regenbekleidung, die vor Wind und Sturm schützt.

Eine hypothetische Frage: Möchten Sie bei diesem Wetter draußen in Ihrem kleinen Park ohne Schlafsack schlafen? Ich höre wirklich jeden Morgen die Nachrichten, weil ich befürchte, in der Nacht könnten Menschen gestorben sein. Es sterben Menschen auch jetzt schon an Unterkühlung, an massiven Erkältungen und Lungenentzündungen: aber, Gott sei Dank, nicht in Massen.

Für mich ist es jedes Mal eine bittere Nachricht, wenn wieder Schlafsäcke fehlen. Oft wird erst darum gebeten, wenn wirklich gar keine mehr da sind. In diesen Tagen soll es möglicherweise sogar schneien, sagt der Wetterbericht. Ich bin gespannt. Für ein paar Stunden wird die Stadt vielleicht sogar in ein hübsches Weiß getaucht sein. Was ich schön finde, finden Obdachlose allerdings doof.

Einmal ungestört am Tisch sitzen und essen, was man möchte

Heute ist Freitag, der 24. November: In einem Monat ist Weihnachten. Viele Menschen bekommen in diesen Tagen ihr Weihnachtsgeld. Ich habe einige Bitten – finden Sie diese zu verwegen, geben Sie Ihnen doch bitte die Chance in Ihnen zu reifen. Was halten Sie von einem Weihnachtsgeld für obdachlose Menschen? – „Ich bekomme doch auch keins“, antworten sicherlich einige von Ihnen. Das tut mir leid! Ist das aber ein Grund, es bedürftigen Menschen zu verwehren? Wer Weihnachtsgeld bekommt, weiß, das fühlt sich schon verdammt gut an. Es hilft. Wenn Sie also mögen, spenden Sie doch bitte schon im November. Kurz vor Weihnachten spenden dann sowieso.

Manchmal geht das dann schief, weil einige Menschen sich zu viel Alkohol davon kaufen. Andere aber gehen ins Restaurant und genießen es, einmal auswählen zu können und ungestört am Tisch zu sitzen. Letzte Bitte: Am meisten fehlen den Menschen Aufmerksamkeit und Herzenswärme.