Kasupke sagt...

...wie es ist. Ick seh nur noch schwarz. Nich nur wat die Politik anjeht. Heute is nämlich „Black Friday“ und dazu wern wa schon seit ner Woche mit Werbung bombardiert. Der „Schwarze Freitach“ hat nüscht mit nem Börsenabsturz zu tun, sondan is een Konsum-Feiatach aus den USA, wo die Leute am langen Thanksgiving-Wochenende shoppen jehn und die Händla mit Rabatten locken. Heutzutage wird vom Sofa aus online einjekooft – die Kassen von Amazon & Co klingeln ohne Untalass. Also ick wollte statt dessen beim Finanzamt anrufen und für den Haushalt von Kasupke den Notstand erklärn. Denn krieg ick doch meene Steuan zurück, oda?

