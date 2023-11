Kasupke sagt...

Also ob ick mir uff die Fußball-EM nächstet Jahr freun soll, weeß ick noch nich. So wie unsere Nationalelf zur Zeit uffjestellt is, wern die ja kaum die Vorrunde im eijenen Land übastehn. Is schon komisch: irjendwie spiejelt det Abschneiden unsra Fußball-Nationalmannschaft den Zustand vom Land wida. Andere Nationen ham uns längst abjehängt, während unsere Rejierung mit allen möglichen ideologischen Sondawejen, Transformationen und Jesetzen, die dem jesunden Menschenvastand widasprechen, det Land ruiniert. Wobei ick mehr Hoffnung für den Bundestraina Nagelsmann habe als für den Bundeskanzla Scholz.

