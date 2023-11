Kasupke sagt,...

Von wejen Doppelwumms: Doppelmurks hat der Kanzla mit seina Ampel-Koalition jemacht. Milljarden, die jar nich da sind, von eenem Topp innen andan jeschoben. So jehts nich, hat det Vafassungsjericht jeurteilt. Nu steht die Rejierung belämmert da, und wer soll det mal wieda ausbaden? Na wer schon: der Steuazahla. Schon is die Rede von Steuaerhöhungen. Als würde Vata Staat denjenijen, die noch arbeeten und det Land am loofen halten nich schon tief jenuch inne Tasche fassen. Inflation und die hohen Enerjiepreise fressen den Rest uff. Wer is eijentlich vaantwortlich für diesen Haushaltsmurks? Sind da nich‘n paar Rücktritte fällich?

kasupke@morgenpost.de