Kasupke sagt,...

Manchma wunda’ ick mir, wie längst vajessene Sachen, die schon beim ersten Mal nich jewuppt ham, plötzlich Ufferstehung feian. So war det mit den Schlachhosen, nu will uns die CDU wieda mit ner Magnetschwebebahn beglücken. Ick kann mir noch jut an den ersten Vasuch zwischen Gleisdreieck und Philharmonie erinnan. Zwee Jahre sind die Züje jeschwebt – nach fünf Jahren Probebetrieb. Hat eena det Ding vamisst? Wohl kaum. Maach ja sein, det se billija is als ne U-Bahn, dafür isse aba ooch längst nich so praktisch. Und det man am Boden nur Platz für ‘n paar Stützen braucht, übazeucht mir ooch nich. Wem will man denn die hohe Trasse vor de Nase setzen? Det is ne Schnapsidee.

kasupke@morgenpost.de