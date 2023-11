Kasukpe sagt ...

Am Sonntach is Volkstrauatach. Viele Menschen nehmen den kaum wahr, wahrscheinlich, weil er keen Ferientach is. Dabei isset jerade jetz unjeheua wichtich, der Kriegstoten und der Opfa von Jewaltherrschaft zu jedenken. In Israel und inna Ukraine trauan Familien um ihre Anjehörijen – in Palästina und Russland ooch. Een Ende is leida nich absehbar, dabei jibt’s nüscht Schrecklicheret als Krieg, Terror und Jewaltherrschaft. Und ooch nüscht Sinnloseret. Ick bewundere Margot Friedländer. Die Nazis ham ihre Familie umjebracht, nur, weil se Juden waren. Sie hat den Holocaust übalebt, is heute 102 Jahre alt und erzählt jungen Menschen ihre Jeschichte. Damit so wat nie wieda passiert. Sie saacht, sie kann nich hassen. Ihr Appell: „Seid Menschen.“ Det hat Größe!

