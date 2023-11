Kasukpe sagt...

Bei manchem Besuch is man ja froh, wenna wieda abreist. Ick gloobe, jenau so jeht’s olle Steinmeia und Scholz jrade beim Erdogan-Besuch. Der türkische Ministapräsident is nu wahrlich keen Sympathieträga, aba wenn Deutschland nur noch mit jrundanständijen Staatschefs und astreinen Demokratien vahandeln würde, wärn wa ziemlich einsam uff der Welt. Politik ist eben vor allem die Kunst det Machbaren, det hat wohl ooch die jute Annalena mit ihra „feministischen Außenpolitik“ inzwischen festjestellt... Na hoffen wa mal, det sich det Vakehrschaos beim Erdogan-Besuch in Jrenzen hält und er nich so bald wiedakommt.

