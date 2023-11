Schwieriger Abschied vom alten Leben

Dieter Puhl hat mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin gearbeitet. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne dem Älterwerden.

Berlin. Es ging nichts mehr. Ich war gesundheitlich nicht nur angeschlagen, es war schlimmer, ich war wie weggefegt. Ich fühlte mich, als wäre ich bereits von der Landkarte gelöscht. Eine Lungenentzündung ist nicht harmlos, kann schlimm sein, Legionellen habe ich nicht richtig verstanden, weiß nicht, wo ich mir diese hergeholt habe, aber sie fühlten sich nicht gut an. Ein Dauerpuls von 200 Herzschlägen pro Minute auch nicht.

Meine Freundin nahm mich an die Hand und führte mich zu einer tollen Preisverleihung, ich erhielt den Verdienstorden des Landes Berlin, und anschließend zum Taxi, weil ich nach dem Mittagessen mit Freunden nicht mehr laufen konnte. Maria begleitete mich auch zu Ärzten, machte mir den Haushalt, war gut zu mir. Danke! Ohne Dich, Maria – ich möchte mir die Zeit gar nicht vorstellen.

Auch meine Seele wollte umsorgt werden

Und Maria begleitete mich auch nach Kreta, ich fahre dort seit über 30 Jahren hin, sie das erste Mal. Sie blieb 16 Tage, bei ihr rief dann die Arbeit in Berlin, ich durfte fünf Wochen auf meiner Lieblingsinsel verweilen. Als Rentner bin ich nun zeitlich flexibler. Auch meine Seele wollte umsorgt werden.

Fünf Wochen waren zeitlich angemessen, es war oft auch weniger ein Urlaub, hatte viel mit einer Rehabilitation oder Therapie zu tun. Markus und Heidrun sind Fachärzte für die Seele und sie sind Freunde. Mit Liebe und Fachlichkeit kümmerten sie sich um mich. Auch meine Seele wollte nämlich umsorgt werden. Einiges hatte ich mir gänzlich anders in meinem Leben vorgestellt, mich auch darauf gefreut. Verzicht schmerzt gelegentlich. Seien Sie aber bitte beruhigt, es fühlt sich bereits besser an.

Ich trainierte meine Seele, leckte ein paar Wunden und ging auch kritisch in mich. Das mit dem Körper war schwieriger. Ich hatte nämlich keinerlei Kondition mehr. Hier sahen die Trainingsschritte kleiner aus. Und es waren an den ersten Tagen wirklich wenige Meter, die ich zurücklegen konnte. Langsam wurden die Strecken länger, aus kleinen Steigungen wurden steile Anstiege. Und meine Muskeln meldeten sich, der Muskelkater war schon heftig.

Geschlafen habe ich auf Kreta deutlich mehr als in Berlin

Ich bin nicht der Mensch, der Gefallen an Sport findet, ein täglicher, ausgedehnter Spaziergang aber tut mir gut. Vor genau einer Woche kam ich wieder nach Berlin, ich mache es bislang jeden Tag hier weiter. Der Lietzensee ist gut, der Schlosspark auch, auch im Kiez gibt es feine Strecken. Und gelegentlich ein Café, in das ich einkehren kann.

Gute Ernährung ist wichtig, auch auf Kreta. Fisch, Salate, exzellentes Öl, auch mal Fleisch, leckerer Käse und Joghurt. In Berlin bin ich 45 Jahre überwiegend ohne Frühstück zur Arbeit gegangen. Eine Tasse Kaffee reichte, plus zwei Zigaretten. Auf die verzichte ich seit Mai, es fällt weiterhin schwer.

Ich liebe Mittagsschlaf, der ist gut und ich möchte ihn auch nicht missen. Am Strand aber kann man immer wieder mal die Augen schließen, dösen, in kleinen Träumen verschwinden. Geschlafen habe ich auf Kreta deutlich mehr als in Berlin und auch regelmäßiger.

Manchmal scheint es mir, als wäre ich länger weg gewesen

Lesen tat gut. Ich hatte Zeit. Zeit für die Liebe war wichtig, andere Freunde, Klaus und Lothar sind es aber auch. Es kann schon mal lauter werden in guten Freundschaften, wenn man das Leben gemeinsam hinterfragt und kritisch sortiert. Ich sehe das als Qualität an, Hauptsache, man bleibt beieinander.

Kraft benötige ich wohl auch verstärkt in Berlin. Richtig verstanden habe ich das noch nicht, aber die Atmosphäre ist nicht nur rau geworden, sondern fast unversöhnlich. Es ist sehr viel passiert und manchmal scheint es mir, als wäre ich länger weg gewesen. Und ob wir streiten können, um dennoch beieinander zu bleiben, ich probiere das aus. Und ich muss schauen, ob ich das überhaupt so möchte. Ich sitze nun am Schreibtisch und es geht mir wieder gut. Danke dafür! Zeit und Ruhe für Gebete, auch das half.