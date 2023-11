Kasupke sagt...

Schon tragisch, wie erstaunt unsre Rejierung is, wenn ihre ach so jut jemeinten Jesetze anna Realität scheitan. Bestet Beispiel is det Bürjajeld. Is ja wundabar, Jeld auszuschütten ohne Jejenleistung. Aba denn darf man sich ooch nich wundan, wenn die solchermaßen bejlückten Bürja sich sagen: Wozu soll ick arbeeten jehn, wenn’s mir mit Bürjajeld und noch’n bisschen Schwarzarbeet jenau so jut oda sojar bessa jeht als nem Kellna oda ner Reinijungskraft, die den janzen Tach schuften. Da scheint nu ooch dem Arbeetsminista een Licht uffzujehn, det die Jeista, die er rief, nich freiwillich inne Flasche zurück jehn.

