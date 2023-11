Kasupke sagt...

In diesen traurijen Zeiten tut det so jut, ma wieda richtich herzhaft zu lachen. Und det funktioniert janz wundabar mit dem Meesta det feinen Humors, Victor von Bülow, bessa bekannt als Loriot. Der wird zu seinem 100. Jeburtstach zu Recht im Fernsehn ruff und runta jefeiat. Und det is wirklich so een Vajnüjen, seine alten Sketche und Filme mit der wundabaren Evelyn Hamann zu sehn. Köstlich, ick hab Tränen jelacht! Loriot könnse von mir aus so oft wiedaholn wie se wolln. Der is ooch lange nach seinem Tod bessa als allet, wat aktuell im Programm is. Da könnse sich det üppije Honorar für armselije Comedians sparn.