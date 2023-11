Warum soziale Medien für Läufer Fluch und Segen sind

Berlin. Es war eine Mischung aus Bewunderung und Ungläubigkeit, die mich überkam, als ich in der vergangenen Woche beim Scrollen durch die App Strava auf den Lauf einer Bekannten gestoßen bin. Sie war an diesem Morgen bereits um 5.24 Uhr losgejoggt – zu einer Zeit also, zu der ich noch seelenruhig im Bett lag und an Laufen nicht zu denken war. Die Bekannte hatte dagegen, offenbar unbeeindruckt von der Finsternis und den kühlen Temperaturen draußen, bereits mehr als 15 Kilometer durchs Berliner Regierungsviertel absolviert. Während ich das las, saß ich gerade gemütlich beim Frühstück am Küchentisch und hatte mich bis dahin vielleicht 30 Meter bewegt. Wenn es hochkommt. Schnell trank ich noch einen Schluck Kaffee, um das aufkommende schlechte Gewissen herunterzuspülen.

Durch soziale Netzwerke wie Strava oder auch Instagram ist es heute leicht, das Training von Sportlern weltweit zu verfolgen. Vom Freizeitsportler über den Influencer bis zur Profiathletin – viele teilen ihre Aktivitäten im Netz. Neben der Geschwindigkeit, Distanz oder Dauer des Trainings lässt sich beispielsweise oft auch nachvollziehen, mit welcher Uhr der Lauf aufgezeichnet wurde, welche Schuhe der Sportler getragen hat oder auf welchem Fahrrad er gesessen hat. Andere veröffentlichen Fotos oder auch Details zum Wetter während ihrer Einheit. Ich gebe es zu: Das sind nicht alles lebensnotwendige Informationen. Aber die Beiträge liefern durchaus spannende Einblicke in den Alltag anderer Sportler.

Trainingseinheiten, die an mathematische Formeln erinnern

Ich erfahre zum Beispiel, dass Ex-Profi-Marathonläufer Philipp Pflieger, der für Deutschland auch schon bei den Olympischen Spielen gestartet ist, im Berliner Tiergarten unterwegs war. „Back running in BIG B“ hat er den Lauf überschrieben, daneben ein Emoji mit zwei Händen, die ein Herz formen. Andere teilen auch schwierigere Momente. Über Johannes Motschmann, Mitglied des Marathon Teams Berlin von SCC Events, lerne ich, dass er zurzeit wegen einer Verletzung an der Leiste gar nicht laufen kann. Stattdessen veröffentlicht er seit mehreren Wochen nur Schwimmeinheiten auf seinem Profil. Damit falle für ihn wohl auch der Valencia Marathon am 3. Dezember aus, schreibt er.

Auch Marathon-Europameister Richard Ringer teilt regelmäßig seine Trainingseinheiten auf Strava. Natürlich mit Zeiten und Umfängen, die für eine Freizeitläuferin wie mich unvorstellbar sind. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie er seine Trainingseinheiten aufbaut – auch wenn die Bezeichnungen zunächst eher wie Formeln aus der höheren Mathematik anmuten. Zum Beispiel: 4k WU, 8x1,5k(1‘r), 3x1k (30‘‘r), 4k CD. Alles klar? Falls nicht, kurz die Übersetzung: Vier Kilometer Warm-up, achtmal 1,5-Kilometer-Intervalle mit einer Minute Pause dazwischen, dann dreimal Ein-Kilometer-Intervalle mit 30 Sekunden Pause. Zum Abschluss vier Kilometer Cool-down. Insgesamt kam Richard Ringer so auf 23,7 Kilometer, absolviert hat er das Ganze übrigens in Kenia.

Apps im Laufsport: Zwischen Inspiration und Druck

Und dann sind da eben auch die ganz normalen Freizeitläufer aus dem Bekanntenkreis, deren Trainingseinheiten man betrachten kann. Wie die Frühaufsteherin, die schon vor der Morgendämmerung zur Laufrunde an der Spree aufbricht. Solche Beiträge können einen absolut motivieren und zeigen, dass das Argument „keine Zeit fürs Training“ oft nur eine Ausrede ist. Sie bringen einen aber auch schnell dazu, zu überlegen: Mache ich eigentlich genug? Könnte, sollte, müsste ich nicht noch viel mehr trainieren?

Das dachte sich auch eine andere Bekannte, die sich genau aus diesem Grund die App Strava noch nicht heruntergeladen hat. Zu viel Druck, zu viel Vergleichen – es ist das klassische Dilemma der sozialen Medien. Da kann es helfen, die vielen Beiträge nur als Inspiration zu sehen und den Fokus lieber wieder auf sich selbst zu lenken. Auch dafür liefert die App manch interessante Statistik, die ich sonst nicht im Blick gehabt hätte. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wie viele Laufkilometer mir noch fehlen, um die 1000 in diesem Jahr vollzumachen. Ein nicht unrealistisches Ziel. Vielleicht werde ich es erfüllen. Und vielleicht mache ich das auch, ganz ohne es danach zu veröffentlichen.

