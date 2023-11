Kasupke sagt...

Unsa Stamm-Supamarkt is vajrößat und umjebaut worden. Resultat: Ville Sachen stehn nich mehr am jewohnten Platz. Also irrten jestan die Kunden durch die Jänge und warn zunehmend jenervt. ‘N ältera Herr sah die Eia in unsam Einkoofswagen und fraachte, wo wa die entdeckt ham. Dem Manne konnte jeholfen werden, er strahlte förmlich und bedankte sich sehr nett. Uff eenmal fingen ooch andre Leute an, sich jejenseitich mit sachdienlichen Hinweisen zu untastützen. Und schlachartich hellte sich die Stimmung uff. Wobei ick den Eindruck hatte, det diejenijen, die helfen konnten, fürn paar Minuten noch zufriedena warn als die, denen jeholfen wurde. Det is doch ‘n schönet Strickmusta für’n entspannteren Alltach. In diesem Sinne: Schönen Sonntach!