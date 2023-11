Kasupke sagt...

Also ick gloobe, der Traum vonne Vier-Tage-Woche is in Berlin schon längst wahr jeworden - jedenfalls im Tiefbau. Uff den unzählijen Straßenbaustelln der Stadt sieht man eijentlich nie eenen arbeeten. Oda höchstens ma zwee Männekin uff ner ewich langen Baustelle. Da stehn denn die Bagga still und friedlich und der Autofahra daneben uff eena Spur im Stau. Und isset wirklich sinnvoll, jleichzeitich inna janzen Stadt die Straßen uffzureißen? Aba Hauptsache erstma allet weiträumich fürn Vakehr absperrn. Also wer imma diese rot-weiß jestreiften Bauszäune vakooft muss sich dumm und dämlich vadienen.