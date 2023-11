Kasupke sagt...

Im Moment hab ick ne Menge Fahrjäste, die ziemlich jenervt sind, weil se eijentlich mitte U-Bahn fahrn wollten. Da heeßt et aba dauand: Zuch fällt aus. Det Eenzije, wat zuvalässich rollt, is die Erkältungswelle mit der sich die BVG rausredet. Zu viel Personal sei erkrankt und deswejen könnten „nicht alle Fahrten angeboten werden“. Komischaweise is jenuch Personal vorhanden, um een albanet Musical namens „Tarifzone Liebe“ im Admiralspalast uff die Bühne zu bringen. Sollten sich staatliche Vakehrsbetriebe nich bessa uff ihr Jeschäft konzentriern? Der Applaus der jeplagten Fahrjäste wäre ihnen sicha...