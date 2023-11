Kasupke sagt...

Au weia, der nächste Baulöwe jeht innne Knie und mit ihm hochfliejende Pläne von neuen Kaufpalästen und Hochhäusan. Die Signa Immobiliengruppe von dem Österreicher Benko is in finanzjelle Schwierichkeiten jeraten. Dem jehörn die alten Karstadthäusa mit denen er am Kudamm und vor allem am Herrmannplatz in Neukölln janz jroße Neubau-Pläne hatte. Aus denen wird nu wohl erstma nüscht. Da wern in Neukölln nu diejenijen jubeln, die sowieso dajejen warn und sich freun, wenn allet alt und häßlich bleibt. Aba für Berlin is det traurich: noch mehr Brachen und jescheiterte Bauprojekte wie den Steglitza Kreisel.