Übamorjen is der 9. Novemba. Da erinnan wa uns nich nur an den Mauafall 1989 sondan ooch an die schreckliche Zastörung von jüdischen Jeschäften, Wohnungen, Friedhöfen und Synagogen vor 85 Jahren in Deutschland. Allet lange her und vorbei? Offenbar nich. Mir wird speiübel, wenn ick lese, det in Berlin Jäste und Mitarbeeta in nem Café beschimft und bedroht wern, weil sich die Kaffehauskette in Amerika nich vor den Karren von eena Solidaritätsaktion für Palästina spannen lassen wollte. Ick habe keen Patentrezept jejen diesen Hass. Mir is nur eens klar: Wir dürfen den Antisemiten keenen Meta Raum lassen – ooch nich in Neukölln.

kasupke@morgenpost.de