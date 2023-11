Kasupke sagt...

Berlin is arm aba sexy, hat olle Wowi früha jesacht. Ob wa imma noch sexy sind, weeß ick nich, aba dettwa imma noch keene Puseratze im Portemonnaie ham is amtlich. Det Institut der Deutschen Wirtschaft hat festjestellt, det sich die Berlina am wenichsten leisten können. Weil bei uns die Einkommen zu jering und die Mieten zu hoch sind. Noch ärmere Schweine als wir leben nur noch in Jelsenkirchen und Duisburch - na da möchte man ooch nich bejraben sein. Richtich jut jehts den Menschen am Starnberja See, in München und im Taunus - na so ne Übaraschung.... Aba Hauptstadt der Hungaleida zu sein is ja ooch n`schöna Titel.