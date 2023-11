Die Jeiselnahme uffm Hamburja Fluchhafen is jottseidank ohne Blutvajießen beendet worn. Ick hoffe, det kleene Mädchen kann seelisch vakraften, wat der Vata da anjerichtet hat. Aba trotzdem bleibt ‘n mulmijet Jefühl: In letzta Zeit sind viel zu oft Straftäta uff’n Fluchhafen-Vorfeld und damit in ‘n Sichaheitsbereich jelangt. Die Jewalt, die se dabei anwenden mussten, hielt sich in Jrenzen. Der Fluchhafen saacht, der Schutzstandard entspricht den jesetzlichen Vorschriften. Mag ja sein, aba reichen die? Fluchhäfen jehören zur alla-kritischsten Infrastruktur und müssen bestens jesichat sein. Dafür ham Betreiba und Politika umjehend zu sorjen.

