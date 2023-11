Kasupke sagt...

Wir hams ja nich so mit Einkoofen im Intanet. Trude jeht lieba persönlich inne Jeschäfte und ick jeh mit, so lange det im Laden een Sessel zum Hinsetzen jibt. Aba nu hatte meene Holde doch mal wat online entdeckt und bestellt. Denn kam zwar abends per E-Mail ne Benachrichtijung von Hermes, die Ware sei „übergeben“, war aba nüscht jekommen. Als icke am nächsten Morjen den Müll runtajebracht habe, lag da det Paket durchnässt im Vorjarten neben den Mülltonnen! Also von Jötterboten kann man da nu wahrlich nich reden – und Trude lässt det mit dem Bestellen im Intanet wieda sein.

