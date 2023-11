Das Rennen um die letzten Milliarden hat begonnen

Wo die Politik Geld verteilen kann, wird es besonders interessant. So ist es auch jetzt mit dem Sondervermögen für Klimaschutz.

Berlin. Während sich die Abgeordneten im Berliner Landesparlament in den laufenden Haushaltsberatungen noch über zusätzlich 100.000 Euro hier und 50.000 Euro weniger dort streiten, denken die Fachleute in der Senatsfinanzverwaltung und anderen Ressorts schon größer. In einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Leitung von Finanz-Staatssekretärin Tanja Mildenberger geht es um die Kriterien, um zunächst fünf und später womöglich noch einmal fünf Milliarden Euro zu verteilen.

Das viele Geld, das der schwarz-rote Senat aus einem über neue Schulden finanzierten Sondervermögen „Klimaschutz, Resilienz und Transformation“ investieren will, weckt natürlich Begehrlichkeiten. Bedarfe, wie das im Behörden- und Polit-Sprech so schön heißt, gibt es unendlich. Da gilt es für Finanzsenator Stefan Evers (CDU), möglichst starke Leitplanken einzuziehen, damit der gepumpte Reichtum tatsächlich dem Klima hilft oder die Stadt auf kommende Hitzeperioden und Starkregen vorbereitet.

Klima-Sondervermögen noch nicht rechtlich abgesichert

Bisher wird über konkrete Projekte noch wenig öffentlich gesprochen. Zunächst steht politisch die Arbeit an einem rechtssicheren Gesetz zum Sondervermögen im Vordergrund. Denn eigentlich setzt in Deutschland das Grundgesetz der Aufnahme von neuen Schulden enge Grenzen. Munter auf Kosten kommender Generationen zu wirtschaften, ist nicht mehr erlaubt.

In einer solchen Phase ist es stets ratsam, sich mit einem Rechtsgutachten zu wappnen. Das tut Evers und hat dazu den prominenten Verfassungsjuristen Joachim Wieland aus Speyer engagiert. Eben jenen Rechtsprofessor, der vor bald 20 Jahren die letztlich erfolglose Klage Berlins auf Anerkennung einer Haushaltsnotlage und Sanierungshilfen des Bundes vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten hatte.

Ein Rechtsgutachten stützt die Argumentation des Senats: Notlage rechtfertigt Schulden

Wieland kam nicht unerwartet zu dem Schluss, dass das Sondervermögen zulässig ist. Denn es herrsche eben wieder eine Notlage, in der der Staat handlungsfähig bleiben müsse. Der Schutz des Klimas in Kombination mit der durch Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise stelle eine außergewöhnliche Notsituation dar, so das Fazit des Gutachtens. Dagegen dürfe der Staat auch mit geliehenem Geld vorgehen. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, sei dafür ein hinreichend bedeutendes Ziel.

Zumal das Bundesverfassungsgericht 2021 die Bedeutung des Klimaschutzes sehr hoch eingeschätzt hatte. Die Richter schrieben der aktuellen Politiker- und Managergeneration ins Stammbuch, dass unterlassene Klimaschutzmaßnahmen die Rechte der Nachgeborenen verletzten und deren Lebenschancen unzulässig einschränkten.

Klagen gegen Milliarden auf Pump wird es nicht geben, die AfD hat zu wenige Abgeordnete

Dass gegen das Sondervermögen der schwarz-roten Koalition geklagt werden könnte, gilt ungeachtet der Bemühungen um rechtliche Unangreifbarkeit als wenig wahrscheinlich. Vor Gericht ziehen dürfen weder die außerparlamentarische FDP noch der Steuerzahlerbund. Nur Normenkontrollklagen sind zulässig. Dazu bräuchte es ein Viertel des Berliner Abgeordnetenhauses. So viele Abgeordnete hat die AfD nicht. Grüne und Linke werden den Teufel tun und gegen schuldenfinanzierte Investitionen in den Klimaschutz klagen.

Dass eine Klage aus dem Bundestag kommt, wie seinerzeit durch die Unionsfraktion gegen den Berliner Mietendeckel, ist kaum denkbar. Denn viele Länder und auch der Bund sind derzeit dabei, sich mit mehr oder weniger vergleichbaren Konstruktionen wie die Berliner finanzielle Spielräume zu schaffen. Mitte des Monats wird dazu Wegweisendes vom Bundesverfassungsgericht erwartet.

Finanziert werden soll, was schnell viel Kohlendioxid einspart