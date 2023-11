Kasupke sagt...

Ausnahmsweise muss ick den Senat ma loben. Passiert ja nich so oft, vor allem nich, wenns um Vakehr jeht. Aba det die Vakehrsvawaltung die jrünen Blütenträume von ner Ufapromenade am Halleschen Ufa jestoppt hat, is nur vanünftich. Det is ne janz wichtije Vakehrsvabindung, die kann man nich eenfach abschneiden. Da kann die jrüne Bezirksbürjameesterin noch so viel Jift und Jalle spucken, aba Parks jibs in ihrem Bezirk eijentlich jenuch. Würde schon reichen, wennse in denen ma für Sichaheit und Saubakeit sorjen würde, damit sich ooch Normalbürja rintrauen.

