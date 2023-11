Kasupke sagt...

Alle Jahre wieda freun wa uns uff die Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm und dem Tauentzien. Und nu müssen wa wieda wie in den vajangenen Jahren zittan, ob die Lichtapracht ooch wirklich erstrahlt. Die Finanzierung is nämlich noch nich jesichert, weil sich der Senat ma wieda ziert. Die Jeschäftsleute am Kudamm ham schon private Spenden jesammelt, aba det reicht noch nich für die Festbeleuchtung. Also ick finde, inna Stadt wern so ville Milljonen für irjendwelchen Blödsinn vaschwendet, da sollten se nu nich ausjerechnet bei der Weihnachtsbeleuchtung sparn. Jrade in diesen trüben Zeiten könnwa alle etwas Lichtajlanz vatragen.

