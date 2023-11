Kasupke sagt...

Wenn olle Kasupke schon mal die Bahn nimmt und nich die Droschke... Die musste nämlich inne Werkstatt zur Inspektion. Also hab ick morjens inna App jekiekt, welche S-Bahn ick nehme. Allet paletti, Zuch sollte pünktlich kommen. Also icke los mitn Bus zum Bahnhof. Uffm Bahnsteich stand denn: Zuch fällt aus. Na toll. Icke üban Bahnhof jechetet zur anderen Linie. Die fuhr jottseidank, Fahrt dauat nur länga - und det unta Dauabeschallung von eha wenja talentierten Musikan und Leuten, die uff ihrn Handys Musik-Videos kiekten oda lautstark telefonierten. Muss det sein? Muss man sich in öffentlichen Vakehrsmitteln, ufführn als sei man da alleene?