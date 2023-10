Kasupke sagt...

Heute isset soweit, heute is Halloween. Wat ick von dem Festtach der Süßwarenindustrie halte, wissen Se. Wer nu meent, ick bin ‘n miesepetrija Spielvaderba: Nur zu, dieset is ‘n freiet Land. Für mich is heute Reformationstach, Punkt. Und ick hadere nach wie vor damit, det der in diversen Bundesländan ‘n jesetzlicha Feiatach is, übrijens ooch in Bremen und Hamburch, bei uns aba nich. Wenn nu alle uffheulen, det wa uns noch ‘n Feiatach wirtschaftlich nich leisten könn, weise ick bescheiden druff hin, det die Mehrheit der Bundeslända elf und zwölf jesetzliche Feiataje pro Jahr hat. Sieben Bundeslända, darunta ooch Berlin, ham nur zehn Feiataje. Is also noch Luft nach oben.